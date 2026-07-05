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05:30, 5 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы полезные для зубов продукты

Стоматолог Жук: Молочные продукты содержат минералы, поддерживающие прочность эмали
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Alina Tanya / Shutterstock / Fotodom

Многие уверены, что главный враг зубов — это сахар, но на самом деле опасен не сам сахар, а частота его употребления, заявил врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Каждый раз после сладкой пищи бактерии зубного налета начинают вырабатывать кислоты, которые растворяют эмаль. Если человек постоянно перекусывает сладким, пьет сладкие напитки или долго рассасывает конфеты, эмаль практически не успевает восстановиться», — объяснил Жук.

Не менее опасны кислые газированные напитки, энергетики, пакетированные соки и даже вода с лимоном, если употреблять ее регулярно, предупредил специалист. Дело в том, что кислота размягчает эмаль, делая ее более уязвимой к механическому воздействию и развитию кариеса.

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«При этом существуют продукты, которые действительно помогают сохранить здоровье зубов. В первую очередь это твердые овощи и фрукты — морковь, яблоки, сельдерей. Они стимулируют жевание, усиливают слюноотделение и способствуют естественному очищению поверхности зубов», — отметил Жук.

По словам специалиста, большое значение имеют молочные продукты. Так, сыр, творог и натуральный йогурт содержат кальций и фосфор — минералы, необходимые для поддержания прочности эмали.

«Не менее важны рыба, яйца, орехи и продукты, богатые витамином D, который помогает организму усваивать кальций. Однако важно понимать: не существует продуктов, которые способны вылечить кариес. Если разрушение эмали уже началось, никакая диета не восстановит утраченные ткани зуба», — подчеркнул Жук.

Питание — это инструмент профилактики, а не лечения. Правильное питание, качественная ежедневная гигиена и регулярные профилактические осмотры позволяют предотвратить большинство стоматологических заболеваний, отметил специалист.

Ранее стоматолог Вероника Андреа Васкес призвала не чистить зубы сразу после завтрака. По ее словам, ночью в полости рта вырабатывается мало слюны, поэтому происходит активное размножение бактерий.

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