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Забота о себе
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09:32, 5 июня 2026Забота о себе

Стоматолог предупредила об опасности чистки зубов сразу после завтрака

Стоматолог Васкес: Завтрак перед чисткой зубов питает бактерии во рту
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Стоматолог Вероника Андреа Васкес призвала не чистить зубы сразу после завтрака. Об опасности этой привычки она предупредила в разговоре с изданием ABC.

По словам Васкес, ночью в полости рта вырабатывается мало слюны, поэтому происходит активное размножение бактерий. Завтрак без предварительной чистки зубов дополнительно их питает, подчеркнула она.

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Утренний прием пищи без предварительной гигиены полости рта облегчает проникновение патогенов в труднодоступные места, добавила медик. Чистка зубов, напротив, будет действовать как щит. «Пробудите зубы раньше, чем желудок. Они будут вам за это благодарны», — заключила Васкес.

Ранее стоматолог Константин Логинов рассказал о самых опасных для зубов продуктах. Так, он посоветовал снизить потребление простых углеводов.

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