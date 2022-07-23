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МИД Украины обвинил премьера Венгрии в «российской пропаганде»

В МИД Украины премьера Венгрии Орбана обвинили в «российской пропаганде»
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в «российской пропаганде». Об этом он заявил изданию «РБК Украина», передает РБК.

По словам Николенко, слова Орбана о том, что санкции против России не имеют результата, являются «классическим примером российской пропаганды». «Санкции эффективны, они существенно уменьшили способность российской военной машины вести войну против Украины», — сказал он.

Представитель украинского МИД также осудил призыв венгерского премьера прекратить поставки оружия Украине, потому что это якобы не поможет победить Россию. По его словам, это наоборот «спасает жизни украинцев». «Если бы санкции и оружие были неэффективны, в Кремле не задействовали бы огромные ресурсы для их дискредитации, не пытались бы их остановить», — выразил мнение Николенко.

Ранее Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе. По его словам, ЕС нуждается в новой стратегии в украинском конфликте, нацеленной на мир.

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Марина Совина
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