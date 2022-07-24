ЕС посчитал предательством готовность Орбана сотрудничать с Россией

Spectator: ЕС расценил как предательство готовность Орбана наладить диалог с Россией

Страны Европейского союза (ЕС) расценили как предательство готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наладить диалог с Россией. Об этом сообщает журналист Уильям Наттрасс в статье для Spectator.

Наттрасс заявил, что в ЕС посчитали подобное стремление сотрудничать малодушным. Однако отмечается, что Венгрия намерена сохранить способность вести собственную энергетическую политику.

«Трудно представить более унизительный сценарий для ЕС: государство-член умоляет режим Владимира Путина помочь согреть свой народ после стольких лет высмеивания утверждений об энергетической зависимости от Москвы», — говорится в публикации.

Ранее Виктор Орбан заявил, что санкции не пошатнули Москву, а Европа потеряла уже четыре правительства и находится в экономическом и политическом кризисе. По его словам, ЕС нуждается в новой стратегии в украинском конфликте, нацеленной на мир.

В ответ пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обвинил Орбана в «российской пропаганде».