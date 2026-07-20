В СК отреагировали на смерть ребенка на Эльбрусе

Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту гибели ребенка на Эльбрусе

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах проверки по факту гибели одиннадцатилетнего мальчика во время восхождения на Эльбрус. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Проверку проводят сотрудники следственных органов СК по Кабардино-Балкарской Республике. Глава управления ведомства по региону должен представить доклад Бастрыкину.

Школьник отправился в поход вместе с 40-летним отцом. На обратном пути у путешественников, по предварительным данным, оборвался страховочный трос. В результате ребенок не выжил, а мужчина получил травмы, но смог вызвать помощь. Мужчину должны эвакуировать 20 июля.