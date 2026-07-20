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07:34, 20 июля 2026Экономика

Нефть серьезно подорожала

Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше $90
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Мировые цены не нефть продолжили серьезно расти, преодолев в ночь на 20 июля отметку в 90 долларов за баррель марки Brent. Показатель увеличился почти на 3 процента, достигая максимальных за 40 дней 90,84 доллара.

В связи с новым витком эскалации на Ближнем Востоке американские военные заявляют, что наносимые уже более недели удары по иранским объектам «продолжат ослаблять военный потенциал, используемый для нападений на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив».

«При таких темпах истощения запасов нефти к сентябрю возникнет их дефицит, и даже США столкнутся с трудностями», — цитирует CNBC аналитика Quantum Strategy Дэвида Роша, рекомендовавшего в своем понедельничном обзоре «сохранять длинные позиции с целевым диапазоном 95–105 долларов за баррель».

На прошлой рабочей неделе нефть подорожала более чем на 14 процентов. На фоне этого цены на бензин в США ускорили рост, вплотную приблизившись к психологической отметке в 4 доллара за галлон (3,79 литра).

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