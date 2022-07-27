Советник Орбана назвала его речь достойной Геббельса и уволилась

Советник премьера Венгрии Орбана назвала его речь нацистской и ушла в отставку

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жужа Хегедюш (Zsuzsa Hegedüs), работавшая с ним почти 20 лет, ушла в отставку после речи главы кабмина о смешении народов, назвав ее нацистской и достойной Геббельса. Ее заявление приводит портал HVG.

Орбан, выступая 23 июля в университете в Румынии и говоря о народах двух стран, заявил, что в Карпатах они теперь «не смешанная раса, а смесь народов, живущих в собственном европейском доме». «Мы готовы смешаться друг с другом, но мы не хотим становиться смешанной расой», — пояснил Орбан, добавив, что страны «больше не являются нациями».

Уволившаяся советник Хегедюш посчитала речь «чисто нацистским текстом, достойным Геббельса», возможность которого не пришла бы ей в голову «даже в кошмарах».

«Мне искренне жаль, что приходится прекращать отношения в таком постыдном положении, которое, хотя и становилось для меня все более и более тяжелым после вашего нелиберального поворота, все же казалось устойчивым в краткосрочной перспективе. Однако после такой речи, противоречащей всем моим базовым ценностям, у меня не осталось иного выхода», — приводит портал цитаты из обращения, которое советник переслала Орбану.

Хегедюш при этом выразила надежду, что речь в Румынии была лишь срывом, и в будущем премьер-министр сможет хотя бы «смыть обвинения в откровенно расистской политике».

Издание приводит также ответ Орбана. Венгерский премьер заявил, что экс-советник не может обвинять его в расизме, высказавшись, что правительство при нем проводит политику нулевой терпимости в отношении антисемитизма и расизма в Венгрии. «Мы знаем друг друга тысячу лет. Вы знаете, что, по моему мнению, Бог создал всех людей по своему образу и подобию. Поэтому в случае со мной расизм исключен», — добавил Орбан в своем ответе.

Виктор Орбан ранее также сравнил европейские требования по экономии газа с Холокостом. Он раскритиковал призывы Еврокомиссии сократить потребление газа, отметив, что не представляет, как это можно осуществить, однако у Германии, очевидно, есть свое «ноу-хау».