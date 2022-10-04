Венгрию предупредили о цене российского газа зимой

Bloomberg: Венгрии придется заплатить России минимум 4 миллиарда евро за газ зимой

Венгрии, вероятно, придется заплатить России минимум 4 миллиарда евро за газ в зимний период, передает агентство Bloomberg.

«Венгрии, возможно, придется заплатить около 4 миллиардов евро или больше за российский газ в период европейской зимы, не считая отсроченную сумму», — предупредил осведомленный источник.

Bloomberg напомнил, что Будапешт получил три года отсрочки платежей на сумму примерно в 1,9 миллиарда евро.

Ранее Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежей за поставляемый газ, соответствующее соглашение подписала местная энергетическая компания MVM. Она является одной из крупнейших энергетических компаний и единственным производителем и продавцом электроэнергии в стране. При этом Венгрия даже в период кризиса обеспечена надежными поставками за счет долгосрочных контрактов с российским газовым гигантом.