Россия решила возобновить поставки газа по газопроводу Ямал — Европа

Вице-премьер РФ Новак заявил о готовности возобновить поставки газа по Ямалу — Европе

Вице-премьер РФ Александр Новак в беседе с ТАСС заявил, что Россия решила возобновить поставки газа в Европу по газопроводу Ямал — Европа, который был остановлен по политическим мотивам.

Он напомнил, что европейский рынок остается актуальным, поскольку сохраняется дефицит газа, а у РФ есть все возможности для возобновления поставок. «Например, незадействованным остается трубопровод Ямал — Европа, остановленный по политическим мотивам», — сказал Новак.

Вице-премьер добавил, что сейчас на полную мощность работает «Турецкий поток», украинский маршрут поставляет в Европу 42 миллиона кубометров газа в сутки — около одной трети от прописанных в контракте объемов по перекачке.

«Сейчас также обсуждается реализация дополнительных объемов поставок газа через Турцию после создания там хаба», — заключил он.

Падение экспорта в страны дальнего зарубежья связано с радикальным снижением поставок топлива в Европу. После остановки газопроводов «Ямал — Европа» и «Северный поток» прокачка в европейском направлении идет только по одной нитке газопровода «Турецкий поток» и через украинскую газотранспортную систему.