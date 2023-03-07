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03:40, 7 марта 2023Мир

Советник Байдена оценил эффективность потолка цен на российскую нефть

Советник Байдена: судить об эффективности потолка цен на российскую нефть преждевременно
Амос Хохштейн

Амос Хохштейн. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Старший советник президента США Джо Байдена по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что судить об эффективности потолка цен на российскую нефть преждевременно. Об этом пишет РИА Новости.

«Я считаю, пока слишком рано говорить, но, на мой взгляд, пока все идет хорошо», — отметил Хохштейн на полях проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Европейского союза до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель. «Мы должны установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не позволить российскому государству получить дополнительную выгоду», — заявил глава МИД.

В феврале вице-премьер России Александр Новак рассказал, что страна в марте снизит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Он подчеркнул, что Москва приняла решение о сокращении добровольно.

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Марина Совина
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