Эстония призвала снизить потолок цен на российскую нефть

Глава МИД Рейнсалу призвал страны ЕС снизить потолок цен на российскую нефть до $30

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Европейского союза (ЕС) до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель. Его слова приводят Bloomberg.

«Мы должны установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не позволить российскому государству получить дополнительную выгоду», — заявил глава МИД.

По его словам, подобная мера стала бы шагом «в правильном направлении». Министр также призвал страны ЕС «продолжать дружеское давление» на соседние с Россией государства. По его мнению, таким образом удастся добиться того, чтобы они не принимали участие в нарушениях антироссийского санкционного режима Евросоюза.

В феврале Рейнсалу призвал передать Украине миллион артиллерийских снарядов за полгода. Его предложение раскритиковал польский коллега Збигнев Рау, который заявил, что Евросоюз не успевает производить боеприпасы для Киева.