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21:29, 6 марта 2023Экономика

Эстония призвала снизить потолок цен на российскую нефть

Глава МИД Рейнсалу призвал страны ЕС снизить потолок цен на российскую нефть до $30
Урмас Рейнсалу

Урмас Рейнсалу. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Европейского союза (ЕС) до конца марта принять решение о снижении потолка цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель. Его слова приводят Bloomberg.

«Мы должны установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не позволить российскому государству получить дополнительную выгоду», — заявил глава МИД.

По его словам, подобная мера стала бы шагом «в правильном направлении». Министр также призвал страны ЕС «продолжать дружеское давление» на соседние с Россией государства. По его мнению, таким образом удастся добиться того, чтобы они не принимали участие в нарушениях антироссийского санкционного режима Евросоюза.

В феврале Рейнсалу призвал передать Украине миллион артиллерийских снарядов за полгода. Его предложение раскритиковал польский коллега Збигнев Рау, который заявил, что Евросоюз не успевает производить боеприпасы для Киева.

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Марина Совина
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