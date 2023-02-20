Эстония призвала передать Украине миллион снарядов за полгода

Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал ЕС поставить Украине миллион снарядов за полгода

Пресс-служба МИД Эстонии сообщила, что глава ведомства Урмас Рейнсалу призвал страны Европейского союза передать Украине миллион артиллерийских снарядов за шесть месяцев в связи с острой нуждой страны в боеприпасах, передает РИА Новости.

«Согласно предложению Эстонии, страны ЕС могут предоставить Украине один миллион артиллерийских снарядов с помощью совместных закупок», — заявил министр.

Он уточнил, что на производство и передачу Киеву такого количества боеприпасов уйдет примерно четыре года. В связи с этим он призвал государства ЕС значительно увеличить свои производственные мощности, чтобы справиться с поставленной задачей за полгода.

Ранее президент США Джо Байден в ходе своего визита в Киев пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому предоставить дополнительную военную помощь. Он подчеркнул, что Белый дом осуществит дополнительную поддержку Киеву, потому что «демократия стоит до последнего, Америка стоит до последнего, мир стоит до последнего с Украиной».