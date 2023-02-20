В Евросоюзе заявили о нехватке времени для производства боеприпасов Украине

Глава МИД Польши РАУ: ЕС изучает закупку боеприпасов для Киева, не успевая их производить

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после заседания Совета по иностранным делам Евросоюза в Брюсселе прокомментировал поставки военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Рау назвал интересным предложение Эстонии об общей закупке боеприпасов для Украины в Евросоюзе. По его словам, в результате обсуждения этого вопроса страны пришли к выводу, что военное производство оборонного вооружения ЕС отвечает запросам мирного времени.

Глава МИД Польши заявил о нехватке времени для производства боеприпасов Украине и подчеркнул, что ЕС изучает их закупку для Киева, не успевая их выпускать.

«Сейчас мы понимаем, что чтобы запустить европейскую продукцию, потребуется время — как минимум месяцы, если не годы, чтобы достигнуть удовлетворительного уровня. Поэтому обсуждается приобретение необходимого, прежде всего боеприпасов, за пределами ЕС. Таких источников тоже немного», — отметил Рау.

Рау добавил, что Совет по иностранным делам не принял решение по этому вопросу. По его словам, дискуссия не была безрезультатной, однако конкретного итога нет.

Ранее Рау призвал ввести очередной пакет антироссийских ограничений и разрабатывать другие. «Без сомнения, потребуются новые пакеты санкций», — подчеркнул он.