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21:50, 20 февраля 2023Экономика

Польша призвала ввести очередной пакет антироссийских санкций и взяться за новый

Глава МИД Польши Рау: ЕС нужно ввести очередной пакет санкций против РФ и взяться за новый
СюжетСанкции против России:
Збигнев Рау

Збигнев Рау. Фото: Marcin Obara / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал страны Евросоюза взяться за разработку новых ограничений против Москвы сразу же после введения десятого пакета антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

«Без сомнения, потребуются новые пакеты санкций. Я думаю, что нужно принять этот пакет, ввести его в жизнь и сразу же садиться за новые», — заявил глава польского МИД.

Он подчеркнул, что в настоящее время продолжается дискуссия о том, что именно должно быть включено в очередной пакет санкций. По его словам, его должны принять до 24 февраля.

При этом министр посетовал на снижение эффективности вводимых ограничений из-за различных «исключений» из санкций и оставленных лазеек.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после заседания глав МИД стран ЕС заявил, что новый пакет санкций против России будет приурочен к годовщине начала специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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