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20:27, 20 февраля 2023Мир

Боррель приурочил новый пакет антироссийских санкций к годовщине СВО

Представитель ЕС по внешней политике Боррель: санкции против России введут до 24 февраля
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после заседания глав МИД стран ЕС заявил, что новый пакет санкций против России будет принят до 24 февраля — годовщины начала СВО на Украине. Его слова приводит Reuters.

Боррель пообещал, что страны ЕС согласуют меры в ближайшие часы. Таким образом, новые меры приурочены к первой годовщине с начала боевых действий на Украине. Это уже десятый пакет санкций, введенных с февраля прошлого года.

По некоторым данным, эти меры затронут еще четыре российских банка, импорт ряда товаров из России, включая каучук, и экспорт ряда товаров в Россию, включая большегрузные автомобили. Кроме того, в черный список собираются включить уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина и министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленару Иванову.

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Виктория Кондратьева
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