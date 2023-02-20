Стали известны подробности десятого пакета санкций ЕС против России

ЕС намерен включить в десятый пакет санкций против России Москалькову, Духина и Иванову

Европейский союз (ЕС) намерен включить в десятый пакет санкций против РФ трех российских государственных деятелей. Об этом стало известно из материала брюссельского портала EUobserver.

Отмечается, что в черный список собираются включить уполномоченную по правам человека в Российской Федерации Татьяну Москалькову, заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина и министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленару Иванову. По данным портала, им грозит запрет на выдачу виз и замораживание активов за «помощь в организации массовых похищений украинских детей с оккупированных земель» — так в Брюсселе расценивают эвакуацию детей с территории Украины.

Кроме того, в список попадут еще 59 человек. Их имена не называются, однако указывается, что они являются заместителями министров, депутатами, сенаторами, прокурорами, военачальниками или занимают другие посты.

По данным издания, такие черные списки сопровождаются «пакетами доказательств», предназначенными для защиты от иска в Европейском суде, что повышает вероятность попадания указанных лиц под послевоенные трибуналы.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла сообщения Киева о принудительном вывозе детей с Украины. По ее мнению, все обвинения, выдвинутые Киевом, являются голословными. Москалькова пояснила, что не раз просила украинскую сторону предоставить списки вывезенных детей. В Кремле также заявили, что властям неизвестно о случаях, когда в новых регионах детей разлучали с родителями и эвакуировали в Россию.

28 сентября уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что из Мариуполя в Московскую область вывезли 30 детей. По ее данным, этих несовершеннолетних бросили родители.