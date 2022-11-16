В России отреагировали на сообщения о принудительном вывозе детей с Украины

Омбудсмен Москалькова опровергла сообщения Киева о принудительном вывозе детей с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла сообщения Киева о сотнях якобы принудительно вывезенных российской стороной детей с Украины. Ее реакцию приводит ТАСС.

По мнению омбудсмена, все обвинения, выдвинутые Киевом, являются голословными. Москалькова пояснила, что не раз просила украинскую сторону предоставить списки вывезенных несовершеннолетних.

«Подобные ничем не подтвержденные утверждения иногда захватывают умы молодежи. Самое сложное — это опровергать ложь», — отметила она.

Ранее российский омбудсмен назвала вопиющим преступлением удар Вооруженных сил Украины по переправе в Херсоне.

Москалькова подчеркнула, что после случившегося она обратилась в международные правозащитные организации.

20 октября украинские военные выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне.