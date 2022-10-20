Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:51, 20 октября 2022Бывший СССР

Украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне

ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, данные по погибшим уточняются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста, информация по жертвам и разрушениям уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 10 октября по объектам энергетики на Украине нанесено уже около 300 ракетных, артиллерийских ударов, а также атак дронами. Как заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, властями ведется подготовка на случай «драматических» повреждений в энергосистеме, которые потребуют большого времени для восстановления.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Киеве отключили светофоры на фоне дефицита электроэнергии
Вучич оценил готовность Сербии ввести санкции против России
Поблизости от Солнечной системы обнаружили гигантскую черную дыру
Экс-разведчица назвала Байдену причины остановить кризис на Украине
В Запорожье задержали сообщавшую ВСУ позиции бойцов из Чечни группу
Посол Италии упрекнул британский журнал за обложку с Трасс
Украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне
В России призвали США отказаться от ядерной риторики
Вучич заявил о попытке помешать Западу сделать Россию виновной во всем
В Белгородской области ребенок нашел похожее на дрон устройство и пострадал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.