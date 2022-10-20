Украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне

ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне, данные по погибшим уточняются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста, информация по жертвам и разрушениям уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 10 октября по объектам энергетики на Украине нанесено уже около 300 ракетных, артиллерийских ударов, а также атак дронами. Как заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, властями ведется подготовка на случай «драматических» повреждений в энергосистеме, которые потребуют большого времени для восстановления.