Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:37, 20 октября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о 300 ударах по своим энергообъектам

Министр энергетики Украины заявил о 300 ударах по объектам энергетики с 10 октября
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

C 10 октября по объектам энергетики на Украине нанесено уже около 300 ракетных, артиллерийских ударов, а также атак дронами. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, его слова со ссылкой на местное издание Forbes приводит ТАСС.

Он также отметил, что властями ведется подготовка на случай «драматических» повреждений в энергосистеме, которые потребуют большого времени для восстановления. Галущенко также призвал граждан экономить электроэнергию.

Накануне заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко предупредил жителей страны о временном отключении электроэнергии во всех регионах в четверг, 20 октября. Политик призвал жителей всех областей страны следовать данному предписанию во избежание отключений. С четверга на Украине также будет ограничено уличное освещение.

18 октября Минобороны России подтвердило новые удары высокоточным оружием по объектам энергетики Украины.

10 октября президент РФ Владимир Путин подтвердил нанесение массированных ударов по объектам на Украине, в том числе по объектам энергетики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне
Появились детали ситуации с отказом везти травмированного хоккеиста в больницу
Volkswagen допустил продажу активов в России
Люся Чеботина вышла в свет в оголяющих тело брюках и вызвала споры в сети
Убившие дальнобойщика россияне обвинили в преступлении друг друга
В Баку отказались принимать отчеты миссии ОБСЕ
Мобилизованные россияне потратят 600 патронов и пять гранат во время подготовки
В Ленинградской области сошла «мусорная лавина»
Девушка заказала доставку еды и едва не лишилась жизни
В «Роскосмосе» рассказали о форсировании работ по созданию орбитальной станции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.