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13:43, 18 октября 2022Россия

Минобороны подтвердило новые удары по объектам энергетики Украины

Минобороны подтвердило новые удары высокоточным оружием по объектам энергетики Украины

Фото: РИА Новости

В течение суток Вооруженные силы (ВС) России нанесли новые удары высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что удары наносились оружием большой дальности морского базирования. Они, помимо объектов энергетики, также пришлись по системам военного управления и арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства.

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Анастасия Шейкина
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