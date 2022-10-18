Минобороны подтвердило новые удары по объектам энергетики Украины

Минобороны подтвердило новые удары высокоточным оружием по объектам энергетики Украины

В течение суток Вооруженные силы (ВС) России нанесли новые удары высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что удары наносились оружием большой дальности морского базирования. Они, помимо объектов энергетики, также пришлись по системам военного управления и арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства.