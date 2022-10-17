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12:43, 17 октября 2022Россия

Минобороны подтвердило удары по энергообъектам Украины

Минобороны подтвердило удары по энергообъектам Украины и отчиталось о поражении целей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам системы энергетики Украины. Эту информацию журналистам подтвердили в Минобороны России.

По данным министерства, удары по объектам были нанесены из высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования. Также были поражены объекты военного управления.

В Минобороны отчитались о достижении всех целей ударов и поражении назначенных объектов.

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Россия 10 и 11 октября нанесла массированные удары по инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что они пришлись по объектам энергетики, военного управления и связи — это было сделано по предложению Минобороны России. Глава государства также предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории России.

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Анастасия Шейкина
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