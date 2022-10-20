Власти Украины предупредили об отключении электричества по всей стране

Офис Зеленского: с 20 октября по всей Украине начнутся временные отключения электричества

Заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале предупредил жителей страны о временном отключении электроэнергии во всех регионах в четверг, 20 октября.

Политик призвал жителей всех областей страны следовать данному предписанию во избежание отключений. С четверга на Украине также будет ограничено уличное освещение, отметил он.

Завтра, 20.10.2022, по всей Украине будут вводиться ограничения на поставку электроэнергии. Начиная с 7:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны Кирилл Тимошенко Заместитель офиса президента Украины

Проблемы с подачей электричества

11 октября стало известно о проблемах с подачей электричества во многих регионах Украины. В этот день ракетным ударам подверглись шесть областей Украины: Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области, а также три города — Кривой Рог, Ивано-Франковск, Запорожье.

Кроме того, в Винницкой области из-за ударов было повреждено электрооборудование на Ладыжинской теплоэлектростанция (ТЭС). Из-за перебоев с подачей электричества работу приостановило крупнейшее на Украине горнодобывающее предприятие Ferrexpo, один из производителей железной руды.

17 октября первый заместитель министра внутренних дел республики Евгений Енин назвал число населенных пунктов, оставшихся без электричества в результате воздушных ударов по энергетической инфраструктуре. Он сообщил, что в результате обстрелов энергоинфраструктуры в стране оказались обесточены 585 населенных пунктов.

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, где возможно, используют мобильные электростанции для подачи электроэнергии Евгений Енин Первый заместитель министра внутренних дел Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал жителей страны по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов. Он также предупредил об ограничении поставок электричества в ряде городов. По его словам, это необходимая мера для стабильной работы энергосистемы страны.

В некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества — чтобы стабильно работала вся система Владимир Зеленский Президент Украины

Также Кирилл Тимошенко допустил, что на Украине могут произойти веерные отключения электроэнергии.

Обстрелы энергетической инфраструктуры

18 октября стало известно о трех ударах по объекту энергообеспечения на левом берегу Киева. Также под обстрел попала энергетическая инфраструктура в Днепре. Были опубликованы кадры пораженной теплоэлектроцентрали города.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что город остался без воды и света после обстрелов. Он призвал граждан оставаться в безопасности. По его словам, больницы были переведены на резервное питание.

На следующий день Сухомлин заявил, что в городе не работает электротранспорт после обстрела энергетической инфраструктуры.

Ситуации такова, что мощности не хватает, поэтому работа крупных предприятий пока под вопросом. Сегодня в Житомире не работает электротранспорт и большое количество предприятий без электричества Сергей Сухомлин Мэр Житомира

По его словам, продолжаются восстановительные работы. Он отметил, что обстрел объекта энергетической инфраструктуры был повторным. Мэр сообщил, в городе была создана система, благодаря которой Житомир сможет функционировать без электроэнергии. Он уточнил, что ее применят через 1,5 месяца.

19 октября также сообщалось, что Энергодар остался без электроэнергии и света в результате обстрелов горда Вооруженными силами Украины.

Глава местной администрации Александр Волга заявил, что удары из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS вывели из строя подстанцию «Луч». Он добавил, что также повреждена дорога, по которой люди въезжают в город. По его словам, аварийные бригады приступили к ликвидации последствий обстрела.