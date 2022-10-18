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09:59, 18 октября 2022Бывший СССР

Житомир остался без воды и света после обстрелов

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что город остался без воды и света после обстрелов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что город остался без воды и света после обстрелов. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды. Больницы — на резервном питании», — сообщил мэр. Он призвал граждан находиться в безопасности.

Ранее стало известно о взрывах в Кривом Роге. Также в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили о двух «прилетах» по объекту энергетической инфраструктуры Днепра. Кроме того, серия взрывов произошла в Харькове.

Утром 18 октября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. До этого предупредительные сигналы звучали в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

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Кристина Есикова
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