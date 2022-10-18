«Страна.ua» сообщила, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины снова объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Воздушная тревога уже на всей территории», — говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 18 октября, в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине территории Запорожской области объявили воздушную тревогу. Кроме того, мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе произошли взрывы.