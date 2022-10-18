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08:47, 18 октября 2022Бывший СССР

В Харькове сообщили о серии взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе за пять минут произошли две серии взрывов

Фото: РИА Новости

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе за пять минут произошли две серии взрывов, под ударом район одного из промышленных предприятий города. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», — говорится в сообщении главы города.

В ночь на вторник, 18 октября, в Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине территории Запорожской области и Киеве объявили воздушную тревогу. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе произошли взрывы. Позднее стало известно о взрыве в пригороде Днепра.

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Марина Совина
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