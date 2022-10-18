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08:21, 18 октября 2022Бывший СССР

В пригороде Днепра произошел взрыв

Стало известно о взрыве в пригороде Днепра

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В пригороде Днепра произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Прилет в пригороде Днепра», — говорится в сообщении. По информации издания, в городе наблюдается сильный дым. Уточняется, что власти попросили жителей не покидать укрытия.

В ночь на вторник, 18 октября, в Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине территории Запорожской области и Киеве объявили воздушную тревогу. Кроме того, мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в городе произошли взрывы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых перебоях с электроэнергией в стране после очередных ракетных ударов со стороны России. Он отметил, что власти распорядились начать восстановительные работы и призвал украинцев сократить потребление электричества.

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Кристина Есикова
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