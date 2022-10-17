Зеленский сообщил о новых перебоях с электроэнергией

Зеленский сообщил, что в стране вновь наблюдаются перебои с электроэнергией

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-аккаунте сообщил, что после очередных ракетных ударов со стороны России в стране вновь наблюдаются перебои с электроэнергией.

Глава государства рассказал, что атака российских военных привела к новым перебоям, подчеркнув, что власти распорядились начать восстановительные работы. Он вновь призвал украинцев сократить потребление электричества настолько, насколько это возможно, чтобы система работала стабильно.

Помимо этого Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с просьбой предоставить значительно больше современных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее издатель журнала The National Interest (NI) Дмитрий Саймс призвал Украину перестать диктовать США требования по поставкам оружия. По его словам, Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда речь идет о самом существовании членов альянса.