Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:45, 17 октября 2022Бывший СССР

Зеленский сообщил о новых перебоях с электроэнергией

Зеленский сообщил, что в стране вновь наблюдаются перебои с электроэнергией

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-аккаунте сообщил, что после очередных ракетных ударов со стороны России в стране вновь наблюдаются перебои с электроэнергией.

Глава государства рассказал, что атака российских военных привела к новым перебоям, подчеркнув, что власти распорядились начать восстановительные работы. Он вновь призвал украинцев сократить потребление электричества настолько, насколько это возможно, чтобы система работала стабильно.

Помимо этого Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с просьбой предоставить значительно больше современных систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее издатель журнала The National Interest (NI) Дмитрий Саймс призвал Украину перестать диктовать США требования по поставкам оружия. По его словам, Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда речь идет о самом существовании членов альянса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число погибших при крушении истребителя в Ейске выросло до шести человек
Словакия выразила готовность направить Украине инструкторов для обучения военных
Бензема прокомментировал получение «Золотого мяча»
Россия отказалась поддержать попытки «пропихнуть» санкционную резолюцию по Гаити
В США допустили раскол НАТО из-за двух стран
После падения военного самолета в Ейске шесть жителей не выходят на связь
Компания Маска SpaceX отказалась от просьбы о финансировании Starlink Пентагоном
Зеленский сообщил о новых перебоях с электроэнергией
Пентагон прокомментировал ситуацию с оплатой услуг Starlink на Украине
МИД России раскритиковал давление Запада на Сербию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.