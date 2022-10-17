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22:14, 17 октября 2022Мир

В США призвали Киев перестать выдвигать требования по поставкам оружия

NI призвал Украину перестать диктовать США требования по поставкам оружия

Фото: Unsplash

Участие США в конфликте на Украине повлечет за собой эскалацию между Вашингтоном и Москвой. Поэтому Киеву следует искать мирные способы урегулирования кризиса, заявил издатель журнала The National Interest (NI) Дмитрий Саймс.

Автор призвал Украину перестать диктовать США требования по поставкам оружия. «Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда речь идет о самом существовании членов альянса», — отметил он.

Саймс назвал грубой ошибкой идею о том, Запад будет поддерживать Украину «столько, сколько этого потребуется», не стремясь завершить мирным путем конфликт, который «легко может выйти из-под контроля». Он усомнился в том, что Зеленский легко согласится на дипломатическое урегулирование кризиса. Однако автор допустил, что подобное желание усилится на Западе в ближайшее время.

«Экстремизм во имя либерального мирового порядка — это все же экстремизм», — заключил журналист.

15 октября президент США Джо Байден выделил новый пакет военной помощи Украине. Он уполномочил Госдеп отправить Киеву поддержку на сумму до 725 миллионов долларов.

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Марина Совина
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