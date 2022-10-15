Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:02, 15 октября 2022Экономика

Байден выделил новый пакет военной помощи Украине

Президент США Байден распорядился выделить новый транш военной помощи Украине на $725 млн
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден уполномочил Госдеп выделить Украине новый пакет военной помощи, передает РИА Новости со ссылкой на меморандум, распространенный Белым домом.

«Госсекретарь уполномочен выделить оборонных позиций и услуг, обучения и предоставить помощь Украине на сумму до 725 миллионов долларов», — отмечается в документе.

Предполагается, что новый транш может включать в себя броневики и боеприпасы. Об этом сообщало агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что США поставят Киеву зенитные комплексы NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. «Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Швеция отказалась сотрудничать с ФРГ и Данией по делу о ЧП на «Северных потоках»
Евродепутат заявил о мечте союзников затянуть конфликт на Украине на годы
На Западе заявили о попадании Украины в зависимость от капризного миллиардера
Байден выделил новый пакет военной помощи Украине
В Минздраве назвали способ снизить риск заражения COVID-19 вдвое
Министры обороны США, Финляндии и Швеции обсудили диверсии на «Северных потоках»
В Турции 22 человека погибли при взрыве на шахте
Раскрыт механизм прогрессирования болезни Альцгеймера
В «Вашингтон Кэпиталс» рассказали об отношении к российским игрокам
Лавров раскрыл реакцию СНГ на вхождение в Россию новых регионов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.