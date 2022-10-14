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15:34, 14 октября 2022Бывший СССР

США поставят Украине зенитные комплексы NASAMS

Министр обороны Украины Резников анонсировал поставки ЗРК NASAMS от США в октябре
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Swen Pförtner / Globallookpress.com

США поставят Киеву зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет портал NV.UA.

По словам главы украинского Минобороны, ЗРК прибудут на территорию республики уже в октябре. Помимо этого, Германия в этом же месяце поставит Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-II. Он уточнил, что украинские военные уже завершают обучение на данном комплексе. Ранее Резников сообщал, что Испания передаст Украине пакет военной помощи, в том числе отправит четыре ЗРК Hawk.

«Есть решение США о поставке нам очень известной системы NASAMS: первых нескольких установок. Уже идет обучение наших специалистов. И они будут поставлены в этом месяце», — анонсировал он.

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В то же время стало известно, что правительство Великобритании собирается поставить Украине ракеты средней дальности для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Согласно информации от министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, срочная поставка Киеву ракет для NASAMS вызвана массированными российскими ударами по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в последние дни.

The Times также отмечает, что власти США до конца 2022 года отправят Украине два ЗРК NASAMS. Кроме того, еще шесть таких комплексов Вашингтон обещает прислать дополнительно.

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Варвара Кошечкина
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