Times: Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских ЗРК NASAMS

Правительство Великобритании собирается поставить Украине ракеты средней дальности для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Об этом сообщает газета The Times.

Согласно информации от министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, срочная поставка Киеву ракет для NASAMS вызвана массированными российскими ударами по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в последние дни.

В издании также отмечается, что власти США до конца 2022 года отправят Украине два ЗРК NASAMS. Кроме того, еще шесть таких комплексов Вашингтон обещает прислать дополнительно.

«Новый пакет помощи Украине обсуждался на встрече британского министра обороны с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 12 октября», — пишет The Times.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что увидела «признак украинского успеха» в российских ударах по Киеву. Также британский лидер подчеркнула, Великобритания будет продолжать поддерживать президента Владимира Зеленского и Украину.