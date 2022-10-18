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07:08, 18 октября 2022Бывший СССР

В Кривом Роге произошли взрывы

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе произошли взрывы

Фото: РИА Новости

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе произошли взрывы. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», — говорится в сообщении.

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве. Тревога была объявлена в Киевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной властям Украины территории Запорожской области.

В Черниговской и Житомирской областях на севере Украины произошли взрывы. Днем 17 октября в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Черкасской областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан не покидать укрытия.

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Марина Совина
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