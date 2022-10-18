В Киеве срвботала воздушная тревога

Воздушную тревогу объявили в ночь на 18 октября в Киеве

Воздушную тревогу объявили в ночь на вторник в Киеве, сообщают городские власти, пишет ТАСС со ссылкой на городские власти.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты», — говорится в сообщении.

Тревога была объявлена в Киевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной властям Украины территории Запорожской области.

Ранее в Черниговской и Житомирской областях на севере Украины произошли взрывы. Днем 17 октября в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Черкасской областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан не покидать укрытия.