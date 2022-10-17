В двух областях Украины произошли взрывы

«Страна.ua»: в Черниговской и Житомирской областях Украины произошли взрывы

В Черниговской и Житомирской областях на севере Украины произошли взрывы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

«Сообщают о взрывах в Черниговской и Житомирской областях», — сказано в сообщении. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Черкасской областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан не покидать укрытия.