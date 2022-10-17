Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:20, 17 октября 2022Бывший СССР

В двух областях Украины произошли взрывы

«Страна.ua»: в Черниговской и Житомирской областях Украины произошли взрывы

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Черниговской и Житомирской областях на севере Украины произошли взрывы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram.

«Сообщают о взрывах в Черниговской и Житомирской областях», — сказано в сообщении. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Черкасской областях Украины снова была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко призвал граждан не покидать укрытия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Москве завершилась частичная мобилизация
Названы простые способы избавиться от ненужной одежды
Дрейк и The Weeknd решили бойкотировать «Грэмми» второй год подряд
В двух областях Украины произошли взрывы
В России рассказали о планах потратить деньги из «главной кубышки»
Комплексы «Гарпун-3» применили против дронов в ходе спецоперации
Семейную ипотеку в России продлили
Стала известна дата следующего боя Фьюри
Власти России спрогнозировали ослабление рубля
Названо возможное наказание для причастных ко взрыву на Крымском мосту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.