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12:51, 17 октября 2022Бывший СССР

В Киеве снова объявлена воздушная тревога

В Киеве, Черниговской и Черкасской областях Украины снова объявлена воздушная тревога

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве, а также Киевской, Черниговской и Черкасской областях Украины снова объявлена воздушная тревога. Об этом в понедельник, 17 октября, сообщают местные власти в Telegram-канале.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!» — говорится в заявлении киевской администрации.

О тревоге также сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram. Кроме того, сообщает, РИА Новости, воздушная тревога вновь объявлена в Черкасской области Украины.

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Алина Гончарова
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