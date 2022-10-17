Стало известно о двух новых взрывах в центре Киева

Мэр Киева Кличко сообщил о двух новых взрывах в Шевченковском районе столицы

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух новых взрывах в центре столицы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кличко призвал жителей города не покидать укрытий.

17 октября в столице была объявлена воздушная тревога, позже стало известно, что в Шевченковском районе города прозвучало два взрыва. Как сообщают в офисе президента Украины, удар по Киеву был совершен дронами-камикадзе «Герань-2».

Украинские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают о клубах дыма, поднимающихся над зданием энергетической компании «Укрэнерго».