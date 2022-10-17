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08:01, 17 октября 2022Бывший СССР

Взрывы прозвучали в центре Киева

Кличко заявил о взрывах в Шевченковском районе Киева после объявления воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Reuters

Звуки взрывов прозвучали в Киеве после объявления местными властями воздушной тревоги в столичном регионе Украины. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали позже. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!

Виталий Кличкомэр Киева

Позже он добавил, что в том же районе прозвучал еще один взрыв. Последствия ударов пока не разглашаются.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, удар по украинской столице был совершен дронами-камикадзе «Герань-2».

Украинское агентство ТСН со ссылкой на очевидцев сообщает о клубах дыма над зданием национальной энергетической компании «Укрэнерго». Издание «Страна» отмечает, что после одного из попаданий наблюдается сильный пожар.

Ранее власти Киева и Киевской области объявили воздушную тревогу. Об этом говорится в Telegram-канале областной военной администрации.

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Воздушная тревога на Украине

В ночь на 17 октября воздушная тревога была объявлена в ряде регионов на юге и в центральной части Украины.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинский «5 канал», по состоянию на 6:15 воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины. До этого подобные сообщения поступали из Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областей.

Кроме того, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Одессе и Николаеве, после чего стало известно о пожарах. В Сумской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры. По словам главы областной администрации Дмитрия Живицкого, удар был нанесен после 5:00 утра, есть пострадавшие.

В Роменском районе Сумской области с утра взрыв на объекте критической инфраструктуры

Дмитрий Живицкийглава областной администрации Сумской области Украины

Днем ранее, 16 октября, воздушная тревога уже была объявлена почти во всех областях Украины. О ней писали в Telegram-каналах Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской областных военных администраций. Власти областей призвали жителей оставаться в укрытиях и не выходить на улицу.

Удар по Николаеву

В результате ударов по Николаеву произошел мощный пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) неподалеку от Николаевского речного порта, загорелись резервуары с горючим.

По данным украинского агентства УНИАН, пожар удалось локализовать. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Проблемы с электричеством

В Сумской области вечером 16 октября произошло аварийное отключение электричества.

Снова имеем аварийные отключения по области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района

Дмитрий Живицкийглава областной администрации Сумской области Украины

По словам Живицкого, энергетики уже работают над восстановлением питания. Он также призвал жителей ограничить потребление электроэнергии до конца суток и с 8 до 11 часов 17 октября.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов.

В эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20 процентов. А в целом по стране — в среднем на 10 процентов. Киев и область — только на 7 процентов. Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Он также предупредил об ограничении поставок электричества в ряде городов. По его словам, это необходимая мера для стабильной работы энергосистемы страны.

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Марина Совина
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