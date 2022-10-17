Воздушную тревогу объявили в столичном регионе Украины

Власти Киевской области сообщили, что в регионе объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины. Об этом говорится в Telegram-канале областной военной администрации.

«Воздушная тревога в Киевской области», — говорится в посте.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на украинский «5 канал», по состоянию на 6:15 воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины.

16 октября также сообщалось, что в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Одессе и Николаеве, после чего стало известно о пожарах. В Сумской области произошло аварийное отключение электричества.