В Сумской области заявили об аварийном отключении электричества

Глава Сумской обладминистрации Живицкий заявил об аварийном отключении света в регионе

Аварийное отключение электричества произошло в Сумской области Украины. Об этом в Telegram-канале написал глава областной администрации Дмитрий Живицкий.

«Снова имеем аварийные отключения по области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района», — сообщил он.

По словам Живицкого, энергетики уже работают над восстановлением питания. Он также призвал жителей ограничить потребление электроэнергии до конца суток и с 8 до 11 часов 17 октября.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Одессе и Николаеве.

До этого взрывы были слышны в Киеве. Отмечалось, что в столице Украины объявили воздушную тревогу третий раз за день.