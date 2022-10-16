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13:28, 16 октября 2022Бывший СССР

В Киеве прозвучали взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Roman Hrytsyna / AP

В Киеве слышны взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Отмечается, что в столице Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу.

Кроме того, сообщается о взрывах в Кировоградской области. Предположительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее появилась информация о том, что почти во всех областях Украины в воскресенье, 16 октября, объявлена воздушная тревога. Отмечается, что о воздушной тревоге сообщалось в Telegram-каналах Полтавской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской областных военных администраций.

Власти областей призвали жителей оставаться в укрытиях и не выходить на улицу.

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Варвара Кошечкина
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