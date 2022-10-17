Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:39, 17 октября 2022Бывший СССР

Еще в двух украинских обалстях объявлена воздушная тревога

Власти Полтавской и Николаевской областей Украины объявили воздушную тревогу

Фото: RT / Telegram

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Николаевской областях Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти​​​.

Отмечается, что соответствующие сообщения появились в аккаунтах главы полтавской обладминистрации Дмитрия Лунина и главы николаевской обладминистрации Виталия Кима, секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева и городских властей Одессы.

Кроме того, добавляет анентство, телеканал «Суспільне» также сообщает «»об объявленной воздушной тревоге в Харькове и области.

16 октября также сообщалось, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Одессе и Николаеве, после чего стало известно о пожарах. В Сумской области произошло аварийное отключение электричества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал жителей Украины сократить потребление электричества
Еще в двух украинских обалстях объявлена воздушная тревога
ВСУ провели учения по форсированию Днепра
Россиян предупредили о резком похолодании в ряде регионов
В ЕС обсудят миссию для подготовки украинских военных
В России упал интерес к доллару
Русскую классику заподозрили в отрицании семейных ценностей
Москвичей предупредили о первом в году снегопаде
Раскрыт адрес «гнезда» столичного андеграунда 90-х
Билл Гейтс сообщил о сотрудничестве с талибами в борьбе с полиомиелитом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.