Еще в двух украинских обалстях объявлена воздушная тревога

Власти Полтавской и Николаевской областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Николаевской областях Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные власти​​​.

Отмечается, что соответствующие сообщения появились в аккаунтах главы полтавской обладминистрации Дмитрия Лунина и главы николаевской обладминистрации Виталия Кима, секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева и городских властей Одессы.

Кроме того, добавляет анентство, телеканал «Суспільне» также сообщает «»об объявленной воздушной тревоге в Харькове и области.

16 октября также сообщалось, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Одессе и Николаеве, после чего стало известно о пожарах. В Сумской области произошло аварийное отключение электричества.

