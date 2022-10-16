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23:29, 16 октября 2022Бывший СССР

Стало известно о последствиях взрывов в Николаеве

УНИАН: склад горюче-смазочных материалов горит в Николаеве

Фото: Украина.ру / Telegram

Склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) горит в Николаеве на Украине, пылают резервуары с горючим. Об этом говорится в Telegram-канале украинского агентства УНИАН.

«Сообщают, что в Николаеве горит склад ГСМ», — сообщает агентство.

Ранее украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Одессе и Николаеве, после в городах начались пожары.

Кроме того, в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога, в Сумской области произошло аварийное отключение электричества.

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Марина Совина
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