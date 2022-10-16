В Одесской области произошли взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Николаеве

Взрывы прозвучали в Одесской области вечером в воскресенье, 16 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское СМИ Klymenko Time.

Кроме того, по данным агентства УНИАН, звуки взрывов слышны в Николаеве, в городе начался пожар.

Ранее в воскресенье сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях. В Сумской области Украины произошло аварийное отключение электричества.