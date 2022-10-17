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00:48, 17 октября 2022Бывший СССР

Зеленский призвал жителей Украины сократить потребление электричества

Президент Украины Зеленский попросил граждан сократить энергопотребление с 17 до 23 часов
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей страны по возможности сократить потребление электричества с 17 до 23 часов. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20 процентов. А в целом по стране — в среднем на 10 процентов. Киев и область — только на 7 процентов. Пожалуйста, сделайте больше, если можете. С 17 до 23 часов должны сократить наше потребление электричества

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Украинский лидер также предупредил об ограничении поставок электричества в ряде городов. По его словам, это необходимая мера для стабильной работы энергосистемы страны.

В некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества — чтобы стабильно работала вся система

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Также премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее говорил о том, что населению Украины следует снизить использование электричества в вечернее время.

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По его словам, бизнес также должен отключить наружную световую рекламу и другие энергозатратные приборы. Он объяснил, что такой ответственный подход позволить минимизировать обращение к графикам отключения электроэнергии.

Готовность Украины к отопительному сезону

12 октября премьер-министр Украины оценил степень готовности страны к зиме. Он призвал граждан тщательно готовиться к зиме, так как она будет сложной.

Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90 процентов, подготовлены также пункты обогрева для населения

Денис ШмыгальПремьер-министр Украины

По словам политика, каждая семья в стране должна иметь свечи, фонарики, батарейки и теплую одежду, «это важно подготовить на случай, если при ракетном ударе исчезнет свет и тепло».

Также советник главы компании «Нафтогаз» Алексей Рябчин предупредил жителе страны о тяжелой зиме. Из-за предстоящего сложного отопительного сезона он призвал граждан запастись теплыми вещами.

Это действительно будет очень сложная зима… Могут быть временные прерывания электроснабжения и поставок тепла, поэтому для того, чтобы не замерзнуть зимой, действительно теплые вещи не помешают

Алексей РябчинСоветник главы компании «Нафтогаз»

Рябчин отметил, что украинцам следуует подготовиться заблаговременно и узнать, где находятся ближайшие пункты обогрева, а если власть не позаботилась об их размещении — потребовать это исправить.

В августе глава комитета по вопросам ЖКХ при киевском горсовете Олег Попенко предупредил, что температура отопления в многоквартирных домах на Украине предстоящей зимой вряд ли достигнет 16 градусов.

Ни один из чиновников не сказал, что потери в многоквартирном доме составляют 40-50 процентов, и в 90 процентах домов не может быть одинаковой температуры на этажах. И если на входе будет теплоноситель соответствовать 16-18 градусам в квартирах, то на выходе он будет 12-14

Олег ПопенкоГлава комитета по вопросам ЖКХ при киевском горсовете

Глава Минрегиона Украины Алексей Чернышов также отметил, что зима в этом году для страны ожидается «сверхсложной». По его словам, отопительный сезон начнется своевременно, но тепло придется экономить.

Проблемы с электричеством

Аварийное отключение электричества произошло в Сумской области Украины, сообщил глава областной администрации Дмитрий Живицкий.

Снова имеем аварийные отключения по области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района

Дмитрий ЖивицкийГлава администрации Сумской области

По его словам, энергетики уже работают над восстановлением питания. Он также призвал жителей ограничить потребление электроэнергии до конца суток и с 8 до 11 часов 17 октября.

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11 октября стало известно о проблемах с подачей электричества во многих регионах Украины. В этот день ракетным ударам подверглись шесть областей Украины: Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области, а также три города — Кривой Рог, Ивано-Франковск, Запорожье.

Кроме того, в Винницкой области из-за ударов было повреждено электрооборудование на Ладыжинской теплоэлектростанция (ТЭС).

Когда будет позволять ситуация в сфере безопасности, энергетики проведут оценку повреждений и начнут восстановление поврежденного оборудования

Ладыжинскся теплоэлектростанция

Из-за перебоев с подачей электричества работу приостановило крупнейшее на Украине горнодобывающее предприятие Ferrexpo, один из производителей железной руды.

Также 15 октября оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» сообщал, что в Киевской области поврежден энергообъект из-за ракетного удара

В результате объект энергетической инфраструктуры на Киевщине подвергся тяжелым разрушениям. Специалисты НЭК «Укрэнерго» уже работают, чтобы восстановить надежность энергопитания Киева и центрального региона

Оператор системы передачи электроэнергии «Укрэнерго»
Оружие России
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Марина Совина
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