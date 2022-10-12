На Украине оценили степень готовности к зиме

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что страна готова к отопительному сезону на 90 процентов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к отопительному сезону на 90 процентов. О степени готовности к зиме он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90 процентов, подготовлены также пункты обогрева для населения», — утверждает Шмыгаль.

Он призвал граждан Украины тщательно готовиться к зиме, так как она будет сложной. Премьер подчеркнул, что каждая семья должна иметь свечи, фонарики, батарейки и теплую одежду, «это важно подготовить на случай, если при ракетном ударе исчезнет свет и тепло».

11 октября стало известно о проблемах с подачей электричества во многих регионах. В этот день ракетным ударам подверглись шесть украинских областей, а также три города — Кривой Рог, Ивано-Франковск, Запорожье.

Ранее в компании «Нафтогаз» предупредили украинцев о тяжелой зиме: из-за предстоящего сложного отопительного сезона граждан призывают запастись теплыми вещами. Сообщалось, что могут быть временные прерывания электроснабжения и поставок тепла.