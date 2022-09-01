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Украинцев предупредили о тяжелой зиме

В «Нафтогазе» призвали украинцев готовиться к сложному отопительному сезону

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В компании «Нафтогаз» предупредили украинцев о тяжелой зиме: из-за предстоящего сложного отопительного сезона граждан призывают запастись теплыми вещами. Об этом проинформировал советник главы компании Алексей Рябчин, передает РИА Новости.

«Это действительно будет очень сложная зима… Могут быть временные прерывания электроснабжения и поставок тепла, поэтому для того, чтобы не замерзнуть зимой, действительно теплые вещи не помешают», — сказал представитель «Нафтогаза».

Он подчеркнул, что гражданам необходимо подготовиться заблаговременно и узнать, где находятся ближайшие пункты обогрева, а если власть не позаботилась об их размещении — потребовать это исправить.

Ранее глава комитета по вопросам ЖКХ при киевском горсовете Олег Попенко заявил, что температура отопления в многоквартирных домах на Украине предстоящей зимой вряд ли достигнет 16 градусов.

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Алевтина Запольская
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