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Украинцев призвали готовиться к «сверхсложной зиме»

Глава комитета по ЖКХ Киева Попенко: зимой в домах будет 16 градусов тепла

Фото: Viktor Bystrov / Unsplash

Температура отопления в многоквартирных домах на Украине предстоящей зимой вряд ли достигнет 16 градусов. Данная температура заявлена правительством как минимальный порог. Об этом сообщает глава комитета по вопросам ЖКХ при киевском Горсовете Олег Попенко. Его слова передает ТАСС.

«Ни один из чиновников не сказал, что потери в многоквартирном доме составляют 40-50 процентов, и в 90 процентах домов не может быть одинаковой температуры на этажах. И если на входе будет теплоноситель соответствовать 16-18 градусам в квартирах, то на выходе он будет 12-14», — добавил Попенко.

В свою очередь, глава Минрегиона Украины Алексей Чернышов также заявил, что зима в этом году для украинцев ожидается «сверхсложной». По его словам, отопительный сезон начнется своевременно, но тепло придется экономить.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что отопительный сезон на Украине может быть сорван, если энергия с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) перестанет направляться на подконтрольные Киеву территории.

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Татьяна Антоненко
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