Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожье заявили о возможном срыве отопительного сезона на Украине

Чиновник Запорожья Рогов: украинцы могут замерзнуть зимой, если атаки на ЗАЭС продолжатся

Фото: РИА Новости

Отопительный сезон на Украине может быть сорван, если энергия с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) перестанет направляться на подконтрольные Киеву территории, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«У них будет недостаток и кризис с учетом того, что у них газа нет, а впереди зима, то не просто отопительный сезон будет сорван. Люди по сути замерзнут в своих домах, потому что отапливать электричеством тоже не смогут», — сообщил Рогов, отвечая на вопрос о потенциальных последствиях в случае отключения территорий, контролируемых Киевом, от электроэнергии ЗАЭС.

«Тем не менее ставки у режима (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского настолько высоки, что они готовы даже терять объемы поставки энергии ради того, чтобы остановить наступление союзных сил, не потерпеть окончательное поражение и оттянуть сроки освобождения нашей родной земли», — объяснил чиновник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Пара похудела на 150 килограммов и спасла свои отношения
Стало известно об экологической ситуации в Москве после задымления
Гинекологи назвали основные меры профилактики и причины цистита после секса
Оператора связи оштрафовали в России на миллион рублей
В Запорожье заявили о возможном срыве отопительного сезона на Украине
Устроивший стрельбу с четырьмя пострадавшими житель Дагестана сдался полиции
В «Зените» одной фразой отреагировали на переход Дзюбы в турецкий клуб
Депутаты проголосовали за отставку мэра российского города-миллионника
О пятикратном снижении загрязнения воздуха за сутки объявили в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.