Чиновник Запорожья Рогов: украинцы могут замерзнуть зимой, если атаки на ЗАЭС продолжатся

Отопительный сезон на Украине может быть сорван, если энергия с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) перестанет направляться на подконтрольные Киеву территории, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«У них будет недостаток и кризис с учетом того, что у них газа нет, а впереди зима, то не просто отопительный сезон будет сорван. Люди по сути замерзнут в своих домах, потому что отапливать электричеством тоже не смогут», — сообщил Рогов, отвечая на вопрос о потенциальных последствиях в случае отключения территорий, контролируемых Киевом, от электроэнергии ЗАЭС.

«Тем не менее ставки у режима (президента Украины Владимира — прим. «Ленты.ру») Зеленского настолько высоки, что они готовы даже терять объемы поставки энергии ради того, чтобы остановить наступление союзных сил, не потерпеть окончательное поражение и оттянуть сроки освобождения нашей родной земли», — объяснил чиновник.