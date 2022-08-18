Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Запорожской области заявили об угрозе для системы охлаждения ЗАЭС

Глава запорожской администрации Балицкий: обстрелы КГЭС угрожают системе охлаждения ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Обстрелы Каховской гидроэлектростанции (КГЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут навредить работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, текущие украинские обстрелы КГЭС несут угрозу для системы охлаждения ЗАЭС. «Точно понимаю для себя, из тех средств, которые есть у Украины, ствольных и минометных орудий, теоретически и, к сожалению, даже практически возможно повреждение системы охлаждения. Это та система, которая обеспечивают работу АЭС», — пояснил глава администрации.

17 августа сообщалось, что украинские военные произвели очередной массированный обстрел Энергодара. Отмечалось, что под удар, в частности, попал район города, где находится Запорожская АЭС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о нежелании европейцев «рвать контакты с Россией»
Минобороны заявило о 12 обстрелах Запорожской АЭС Украиной за месяц
Минобороны предупредило о возможном выходе в «холодный резерв» ЗАЭС
Стоимость школьного набора в России сравнили с ценой в 2021 году
Минобороны предупредило о массовой миграции в случае провокации на ЗАЭС
Вашингтон призвали сопротивляться удобным фантазиям Киева
Стала известна дата обсуждения в ЕС изменения шенгенского визового кодекса
Роднина одной фразой отреагировала на жалобы олимпийской чемпионки на зарплату
В России рассказали о способном имитировать подлодки беспилотнике
Медведев посоветовал европейцам призвать «своих недоумков к ответу»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.