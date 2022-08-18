В Запорожской области заявили об угрозе для системы охлаждения ЗАЭС

Глава запорожской администрации Балицкий: обстрелы КГЭС угрожают системе охлаждения ЗАЭС

Обстрелы Каховской гидроэлектростанции (КГЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут навредить работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, текущие украинские обстрелы КГЭС несут угрозу для системы охлаждения ЗАЭС. «Точно понимаю для себя, из тех средств, которые есть у Украины, ствольных и минометных орудий, теоретически и, к сожалению, даже практически возможно повреждение системы охлаждения. Это та система, которая обеспечивают работу АЭС», — пояснил глава администрации.

17 августа сообщалось, что украинские военные произвели очередной массированный обстрел Энергодара. Отмечалось, что под удар, в частности, попал район города, где находится Запорожская АЭС.