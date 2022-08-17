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Украинские военные вновь открыли огонь по Энергодару

Украинские военные вновь открыли массированный огонь по Энергодару

Фото: РИА Новости

Украинские военные вновь открыли массированный огонь по городу Энергодару Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города.

Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, добавили в пресс-службе городской администрации.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточняет, что обстрел ведется из тяжелой артиллерии.

Ранее в среду, 17 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли район Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Местных жителе попросили укрыться в безопасных местах.

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Марина Совина
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