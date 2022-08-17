Украинские военные вновь открыли огонь по Энергодару
Украинские военные вновь открыли массированный огонь по Энергодару
Украинские военные вновь открыли массированный огонь по городу Энергодару Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города.
Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется, добавили в пресс-службе городской администрации.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточняет, что обстрел ведется из тяжелой артиллерии.
Ранее в среду, 17 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли район Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Местных жителе попросили укрыться в безопасных местах.